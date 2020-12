Europa League - Tottenham trop fort pour l'Antwerp qui termine deuxième du groupe J

(Belga) Déjà qualifié pour les seizièmes de finale de l'Europa League, l'Antwerp a été battu 2-0 par Tottenham jeudi à Londres et terminent deuxièmes du groupe J.

Dans une première du temps dénuée de rythme, il a fallu attendre la 34e minute pour voir une première occasion digne de ce nom quand Giovanni Lo Celso, après une percée dans la défense anversoise, voyait sa frappe arrêtée par le portier iranien de l'Antwerp, Alireza Beiranvand, titularisé pour la première fois par Ivan Leko. Le portier iranien se mettait en évidence quelques minutes plus tard en gagnant son duel avec Carlos Vinicius (43e). En deuxième mi-temps, c'est le Brésilien Vinicius qui ouvrait le score, en poussant au fond des filets un coup-franc de Gareth Bale, repoussé de manière un peu maladroite par Beiranvand sur son cadre (57e). Le portier iranien se montrait ensuite décisif face à Heung-Min Son (67e). Harry Kane était proche de doubler la mise sur le corner qui suivait mais sa tête passait à côté (68e). Doubler la mise, c'est Giovanni Lo Celso qui s'en chargeait, bien mis sur orbite par Harry Kane (71e). Plus aucun occasion notable ne'illustra ce match, Tottenham se contentant de gérer son avantage face à des Anversois incapables de renverser la vapeur. Au classement, l'Antwerp termine donc deuxième du groupe J avec 12 points derrière Tottenham (13 points). Dans l'autre match du groupe J, le LASK a facilement disposé de Ludogorets (3-1) grâce à des buts de Philipp Wiesinger (56e), Rene Renner (62) et Emil Madsen (67e) après l'ouverture du score d'Elvis Manu pour les bulgares (46e). LASK compte 10 points alors que Ludogorets n'en a pas remporté le moindre. (Belga)