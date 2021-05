Europa League: Villarreal défie Manchester United en finale (21h)

Emmené par Unai Emery, grand spécialiste des finales d'Europa League, le "sous-marin jaune" de Villarreal se présentera sans complexe pour essayer de torpiller, mercredi à Gdansk, la "confiance tranquille" affichée par Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer.

Trois jours avant la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea, Les Espagnols sont le dernier obstacle sur la route d'un doublé anglais en Europe, déjà réalisé en 2019, mais avec deux finales 100% anglaises à l'époque.

Sur le papier, Manchester United, récent dauphin de Manchester City en Premier League, part avec les faveurs des pronostics face au 7e de la dernière Liga.

Les clubs espagnols ont plutôt bien réussi aux Red Devils en C3 cette saison, puisqu'ils avaient éliminé la Real Sociedad en 16e puis Granada en quart, sans encaisser un seul but.

Bien que très probablement privé de son capitaine et meneur de la défense, Harry Maguire, touché à une cheville début mai en championnat, Solskjaer n'a pas hésité à afficher sa "confiance tranquille" avant ce match.

Malgré la déception de son élimination en Ligue des Champions à l'automne, son équipe n'a cessée de s'améliorer au fil des mois, affichant désormais une belle maîtrise et une vraie cohésion entre ses principales individualités.

Si son arrière-garde sera fragilisée, elle aura en revanche presque toutes ses armes offensives, à l'exception d'un Anthony Martial blessé de longue date.

United voit plus loin

Avec Bruno Fernandes à la baguette et aux coups de pieds arrêtés, un Paul Pogba redevenu actif et imprévisible dans l'entre-jeu, un Marcus Rashford virevoltant et un Edinson Cavani toujours aussi "tueur" devant le but, sans oublier le joker Mason Greenwood, le danger sera partout.

Sevré de titres depuis 2017 et leur dernier succès dans la compétition, sous les ordres de José Mourinho à l'époque, United entend bien se servir de ce match pour prendre date et afficher des ambitions encore plus élevées.

"C'est une soirée importante pour nous. Cela pourrait être le tremplin vers quelque chose de meilleur encore, un avenir radieux, car cette équipe est encore jeune", avait estimé mardi le coach norvégien.

"Les trophées font partie de ce club. L'équipe grandit, s'améliore beaucoup et demain (mercredi) pourrait être la preuve que nous pouvons nous améliorer encore", avait renchéri Fernandes.

Mais en face, il faudra se méfier des Espagnols dont l'entraîneur a fait de la Ligue Europa son jardin.

Sur les huit dernières saisons, Unai Emery disputera sa 5e finale. Il en a remporté trois de rang avec Séville (2014, 2015, 2016), avant d'en perdre une avec Arsenal, en 2019 face à Chelsea (4-1).

La C1 en ligne de mire pour Villarreal

Limogé par les Gunners fin novembre 2019, il a d'ailleurs eu l'occasion de se rappeler au bon souvenir du club Londonien qu'il a sorti en demi-finale (2-1, 0-0).

"Il n'y a aucune revanche à prendre avec les clubs ou le peuple anglais", a-t-il pourtant assuré en conférence de presse d'avant-match.

Malgré un parcours moins relevé que celui de leur adversaire qui a aussi sorti le Milan AC et la Roma, Villarreal est invaincu cette saison en C3 avec douze victoires et deux nuls.

Solides, rapides et surtout redoutablement intelligents tactiquement, les Espagnols ont aussi une puissance de feu offensive certaine, puisqu'ils ont terminé quatrième attaque de Liga, derrière le trio de tête composé des deux clubs de Madrid et du Barça.

Et outre la gloire personnelle de leur coach qui pourrait devenir le premier technicien à remporter quatre fois la C3, il y a, pour les Espagnols, une place dans la prochaine Ligue des Champions à la clé.

Déjà qualifiés par le championnat, les Mancuniens se sont vus promettre 4 millions de livres (4,6 millions d'euros) à se partager s'ils brandissent la coupe à la fin du match... et l'éternelle gratitude de Monaco qui serait alors directement qualifié pour la phase de poule sans passer par les barrages.

Voici la composition probable des équipes:

Villarreal (ESP): Rulli (ou Asenjo), Foyth, Albiol, Torres, Pedraza, Pino, Capoue, Parejo, Trigueros, Moreno, Bacca - Entraîneur: Unai Emery (ESP).

Manchester United (ENG): De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw, Fred, McTominay, Rashford, Fernandes, Pogba, Cavani - Entraîneur: Ole Gunnar Solskjaer (NOR).

Arbitre: Clément Turpin (FRA).