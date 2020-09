Europa League: voici les potentiels adversaires de Charleroi au 3e tour qualificatif

Charleroi affrontera les Moldaves du FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ou les Serbes du Partizan Belgrade au 3e tour des qualifications de l'Europa League. S'il passe le deuxième tour, le Standard aura face à lui les Serbes de Vojvodina. Le tirage au sort a été effectué mardi.



Les rencontres se disputent le 24 septembre, avec prolongation et tirs au but si requis. Les vainqueurs se qualifient pour les barrages de l'Europa League, c'est-à-dire le dernier obstacle avant la phase de groupes. Charleroi, troisième du dernier championnat, entre en lice dans ce troisième tour. Il jouera à domicile contre le vainqueur de FC Sfîntul Gheorghe Suruceni/Partizan Belgrade. Le Standard doit lui jouer un deuxième tour de qualification, le 17 septembre contre les Gallois Bala Town FC. Mardi, le club liégeois a annoncé que le match se jouera finalement à Sclessin et non au Pays de Galles c'était apparu après le tirage au sort de lundi. Les 'Rouches' joueront également à domicile le troisième tour, s'ils se qualifient. En raison de la crise du coronavirus, les premiers tours qualificatifs se joueront en un seul match. L'Antwerp, vainqueur de la Coupe de Belgique, est déjà qualifié pour la phase de groupes. Une phase de poules que rejoindra aussi La Gantoise en cas d'échec dans la phase qualificative de la Ligue des Champions.