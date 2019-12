Europa League - Wolverhampton (avec un but de Dendoncker) a pilonné Besiktas

(Belga) Wolverhampton a assuré le spectacle face à Besiktas lors de la dernière journée du groupe K de l'Europa League jeudi soir (4-0). Leander Dendoncker, qui a été remplacé par Owen Otasowie (73e), a inscrit le troisième but de la tête (67e). Malgré ce succès, les Wolves (13 points) terminent deuxièmes derrière Braga (14), qui s'est imposé au Slovan Bratislava (2-4).

Le Portugais Diogo Jota a signé un hattrick (58e, 63e, 69e). Le Slovan Bratislava (4) termine troisième et Besiktas (3) est dernier. Dans le groupe I de La Gantoise, Wolfsburg sans Koen Casteels et Ismail Azzaoui a battu Saint-Etienne 1-0. Paulo Otavio (52e) a donné les trois points aux Loups, qui terminent deuxièmes (11 points) à une unité de Gand. Saint-Etienne (4) et Oleksandriya (3) restent sur leurs positions. Dans le groupe L, les deux qualifiés étaient connus et s'affrontaient. Sur son terrain, Manchester United n'a laissé aucune chance à l'AZ Alkmaar avec Stijn Wuytens en défense (4-0). Cela n'a pas empêché Ashley Young (53e), Mason Greenwood (58e, 64e) et Juan Mata (62e, pen) de cartonner. Dans l'autre match, le Partizan (8 points) a facilement assuré sa troisième place face au FC Astana (4-1). La formation kazakhe termine quatrième avec les trois points acquis contre Manchester United le 28 novembre. Dans le groupe G, toutes les équipes étaient encore dans le coup. En battant Feyenoord 3-2, le FC Porto termine premier avec 10 points. En prenant un point à domicile contre les Young Boys (1-1), les Rangers (9) décrochent de justesse le deuxième ticket devant leur opposant suisse (8). Feyenoord ferme la marche (5). Dans le groupe H, l'Espanyol Barcelone (11 points), qui était qualifié, a été surpris par le CSKA Moscou (0-1). Le club russe (5) termine 4e. Ludogorets et Ferencvaros n'ont pu se départager (1-1) et la formation bulgare (8) a gardé le point d'avance qu'elle avait sur son adversaire hongrois. Il y avait trois candidats pour deux places dans le groupe J. Basaksehir (10 points) a grimpé à la première place grâce à son succès (1-2) à Mönchengladbach. Le club allemand (8) est éliminé malgré le partage 2-2 de l'AS Rome (9) contre Wolfsberger (4), qui a joué le jeu à fond. (Belga)