FC Séville-Inter Milan EN DIRECT : Romelu Lukaku veut succéder à Eden Hazard en Europa League

La finale de l’Europa League mettre aux prises deux habitués des finales européennes. D’un côté, le FC Séville, roi de l’Europa League. De l’autre, l’Inter Milan d’un Romelu Lukaku qui rêve de remporter son premier titre depuis 2010.

Les compositions

Inter Milan: Handanovic, Godin, Gagliardini, De Vrij, Young, Barella, D'Ambrosio, Brozovic, Bastoni, Lukaku, Martinez

Séville: Bounou, Ocampos, Banega, Koundé, Jesus Navas, De Jong, Diego Carlos, Reguilon, Jordan, Fernando, Suso

L’avant match

Sixième finale pour Séville, cinquième pour l'Inter Milan: le coronavirus a tout chamboulé, avec huis clos total en Allemagne, mais ce sont finalement des habitués de l'Europa League qui se retrouvent en finale vendredi à Cologne. Romelu Lukaku, le prolifique attaquant de l'Inter, pourrait ajouter un beau trophée à son palmarès. En cas de victoire, le Diable Rouge, 27 ans, sera le 14e Belge vainqueur d'une Coupe d'Europe avec un club étranger.

Mais si les Andalous enchaînent les sacres depuis quinze ans en C3 (2006, 2007, 2014, 2015 et 2016), l'Inter n'a plus rien glané sur la scène européenne depuis sa Ligue des Champions en 2010. Si l'Inter, avec son duo offensif Romelu Lukaku-Lautaro Martinez en feu (54 buts à eux deux) et un Barella en pleine forme, semble davantage taillé pour la Ligue des Champions, Conte n'entend pas laisser passer l'occasion de conquérir un premier trophée continental après des titres nationaux avec la Juventus et Chelsea.

Avec sur son banc le revanchard Julen Lopetegui, qui rêve de revenir sur le devant de la scène européenne après ses échecs à Porto, au Real Madrid et en sélection espagnole. Le Séville FC a les moyens de ses ambitions... et encore plus si le serial buteur Lucas Ocampos (17 buts cette saison toutes compétitions confondues), gêné par des douleurs au genou droit en demi-finale, tient sa place en finale à Cologne, comme laissent penser les entraînements de la semaine.

Outre un nombre de sacres sans équivalent en C3, les 41 victoires et les 126 buts marqués dans la compétition sont aussi des records détenus par les Sévillans, qui n'ont plus perdu un match depuis 20 rencontres désormais (un record vieux de 85 ans battu, sans défaite déplorée depuis le 2-1 encaissé contre le Celta Vigo le 9 février.