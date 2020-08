L'UEFA accorde officiellement un autobut à Lukaku en finale de l'Europa League

L'UEFA a officiellement qualifié le but décisif de la finale d'Europa League entre le FC Séville et l'Inter Milan (3-2), vendredi, de but contre son camp de Romelu Lukaku. Durant la rencontre, l'UEFA avait dans un premier temps attribué le but à Diego Carlos, mais a modifié cela après la fin du match.

A la 74e minute, Lukaku a dévié dans son propre but un retourné de Diego Carlos. Sans la déviation du Diable Rouge, le ballon aurait terminé sa course hors du cadre. Ce but a offert la victoire à Séville. Le match avait commencé de manière idéale pour Lukaku, qui s'était procuré et avait converti lui-même un penalty dès la 5e minute. Il égalait ainsi le record de 34 buts de Ronaldo pour sa première saison à l'Inter.

En seconde période, le Diable Rouge a hérité d'une grosse occasion, mais a perdu son duel avec le gardien de Séville Bounou.