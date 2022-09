L'Union ne meurt jamais: menés, les Bruxellois inversent la tendance et dominent Malmö

Six sur six pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League. Après une probante victoire à l'Union Berlin la semaine dernière (0-1), la RUSG, bien que menée à deux reprises, a enchaîné en battant Malmö sur le score de 3-2, jeudi soir au stade Den Dreef de Louvain. Les Bruxellois occupent la tête du groupe D avec un bilan de six points sur six.

Sur la première occasion du match, Malmö a jeté un froid au sein d'un stade Den Dreef loin d'être complet. Deux duels gagnés ont permis à Martin Olsson de décaler Joseph Ceesay, qui a trompé Anthony Moris d'un tir au premier poteau (0-1, 6e). Sonnée mais pas abattue, l'Union n'a pas tardé à égaliser. À la suite d'un corner pourtant mal joué, Teddy Teuma a envoyé un centre rentrant sur Christian Burgess, dont la tête dans le petit rectangle n'a laissé aucune chance à Johan Dahlin (1-1, 17e).

Malgré un tir puissant de Senne Lynen (22e), un goal de Loïc Lapoussin annulé pour une position de hors-jeu (29e) et une reprise à bout portant d'Ismaël Kandouss sur un centre de Guillaume François (42e), l'Union n'est pas parvenue traduire sa domination avant la pause. Les troupes de Karel Geraerts ont bien débuté le second acte mais tant Victor Boniface (50e), pourtant très en vue, que Dennis Eckert (51e) ont loupé leur dernier geste. Pourtant peu mise en difficulté, la RUSG a encaissé sur le deuxième et dernier tir cadré suédois de la soirée. Profitant de l'apathie locale, Malmö s'est projeté trop facilement vers l'avant et Isaac Kiese Thelin, passé par Anderlecht et Waasland, seul au point de penalty, ne s'est pas fait prier pour mettre les siens aux commandes (1-2, 57e).

Pourtant auteur d'un match délicat jusque-là, le capitaine Teddy Teuma a profité d'une récupération haute de Burgess pour s'avancer. Pas attaqué, il a décoché une victorieuse frappe du gauche (2-2, 69e). Dans la foulée, Boniface a lui été récompensé de ses efforts. En relais avec Lapoussin, le Nigérian de 21 ans, dans son style puissant caractéristique, a passé deux adversaires avant de trouer Dahlin d'un tir entre les jambes (3-2, 71e). Malgré un final tendu, et une tête au-dessus de Berget (89e), l'Union a tenu jusqu'au coup de sifflet final, signant une deuxième victoire de rang.

Avec six points sur six, le vice-champion de Belgique se porte en tête de son groupe, une position partagée avec les Portugais de Braga, vainqueurs de Berlin (1-0) dans le même temps. Malmö et l'Union Berlin, pourtant en tête de Bundesliga, ferment la marche avec 0 point. La troisième journée est prévue le 6 octobre et l'Union se déplacera à Braga pour un match dont le vainqueur pourrait prendre une option sur la première place, directement qualificative pour les huitièmes de finale.