Europa League: La Gantoise éliminée avec les honneurs par l'AS Rome

La Gantoise s'est fait éliminer de l'Europa League de football après son partage (1-1) contre l'AS Rome jeudi lors des 16e de finale retour. A l'aller, le club italien l'avait emporté par le plus petit des scores (1-0).

Jess Thorup, qui avait titularisé Milad Mohammadi, Roman Bezus et Laurent Depoitre, faisait confiance à la même équipe qu'à l'Olympico. Seul l'arrière droit Mikael Lustig, fautif sur le but romain, était en effet sur le banc, au profit d'Alessio Castro-Montes.

La Ghelamco a retenu son souffle dès la... 50e seconde, lorsqu'un tir d'Aleksandar Kolarov s'est écrasé sur le poteau droit de Thomas Kaminski. Plusieurs situations confuses dans le rectangle romain n'ont pas réellement mis en péril Pau Lopez, le gardien visiteur, qui allait cependant s'incliner à la 25e. Mais cette fois la phase était limpide: centre parfait de la droite de Bezus, et reprise en demi-volée du plat du pied gauche de l'inévitable Jonathan David (1-0). Ce très précieux avantage d'un but qui leur permettait de revenir à la hauteur de l'adversaire, les Gantois le conservèrent exactement 4 minutes. Le temps, pour Henrikh Mkhitaryan, d'isoler habilement Justin Kluivert qui ne laissa aucune chance à Thomas Kaminsky (1-1). David, bien servi par Mohammadi, faillit redonner l'avance aux Buffalos à la 29e, mais son tir rasa l'objectif.

Des regrets

A la reprise, La Gantoise n'avait plus le choix. Il lui fallait marquer deux fois pour prendre le Capitole. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais Sassuolo avait montré la voie (4-2) le 1er février en Serie A, où l'AS Rome ne se porte pas si bien (5e). Il restait du temps, mais qui s'écoulait au désavantage des locaux et du pourtant très remuant David. Une reprise de Vadis après un centre de Castro-Montes passa tout près (65e). Le capitaine gantois frappa encore mais sans surprendre Lopez, à la 74e.

Exit, donc, La Gantoise, en piste depuis le deuxième tour préliminaire. C'est l'AS Rome qui va poursuivre sur la route de Gdansk en huitièmes de finale, les 12 et 19 mars. Hormis l'une ou l'autre restriction, n'y a pas de têtes de série ni de protection par pays lors du tirage au sort, chaque équipe pouvant donc tomber sur un club de la même association nationale.



REVIVRE LES MEILLEURS MOMENTS:

C'est terminé!

88e: servi à gauche de la surface, Odjidja fixe Smalling et frappe du droit mais Pau Lopez capte le ballon.

65e: sur un centre de Castro-Montes, Odjidja reprend de volée à l'entrée de la surface. Sa reprise manque de très peu le cadre!

55e: lancé en profondeur, David s'infiltre dans le rectangle mais écrase trop sa frappe pour inquiéter Pau Lopez.

MI-TEMPS

31e: Mohammadi centre vers David qui contrôle dos au but, se retourne et frappe du droit, mais c'est à côté de quelques centimètres!

29e: BUT POUR L'AS ROME! Justin Kluivert égalise déjà pour les Italiens...

25e: BUT POUR LA GANTOISE! Jonathan David ouvre le score pour les Buffalos!

20e: le match manque de rythme et, à part la frappe de Kolarov dès la 2e minute, on n'a encore rien vu...

2e: Kolarov tente une première frappe et cela rase le poteau droit de Kaminski!

1e: coup d'envoi de cette partie!

La composition des équipes:

La Gantoise: Kaminski, Ngadeu, Owusu, Odjidja, Bezus, Castro-Montes, Mohammadi, David, Kums, Depoitre, Plastun.

AS Rome: Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko.

L'AVANT-MATCH:

Les Gantois seront les premiers à entrer en action, à 18h55 devant leurs supporters de la Ghelamco Arena prêts à les pousser vers l'exploit. Les troupes de Jess Thorup partiront avec un léger retard à rattraper après la défaite 1-0 subie la semaine dernière à Rome. Une défaite qui a laissé un goût amer aux Gantois au vu des occasions qu'ils se sont créées. Leur retard n'est pas cependant pas insurmontable, d'autant que le défense romaine a déjà montré des failles cette saison.

La Gantoise visera une quatrième participation aux huitièmes de finale de la C3 après 1987, 1992 (année du meilleur résultat du club, les quarts de finale) et 2017. Les Buffalo's devront aussi faire oublier la précédente visite des Romains à Gand, qui s'était soldée par une défaite 1-7.

Un peu plus tard (21h00), le Club Bruges montera sur la pelouse de l'un des stades les plus mythiques d'Europe, Old Trafford après le partage 1-1 du match aller, à Bruges.