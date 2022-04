Le Barça est révolté: des supporters de Francfort empêchent les fans catalans de quitter le stade (vidéo)

Le Camp Nou était aux couleurs de Francfort hier soir, pour le quart de finale retour d'Europa League. À la surprise générale, plus de 30.000 fans allemands ont réussi à se rendre au stade, imposant une ambiance hallucinante et hostile aux catalans, qui ont eu l'impression de jouer à l'extérieur. Cela a donné lieu à des scènes surprenantes, avec des supporters installés dans les tribunes réservées aux fans du Barça mais surtout à des embouteillages. Ainsi, des fans de Francfort ont décidé d'occuper des escaliers, empêchant ainsi des fans du Barça de quitter le stade avant la fin du match.

En réalité, les fans de Francfort ont trouvé une faille, rachetant les places d'abonnés qui ne comptaient pas se rendre au stade. Un phénomène qui surprend au Barça, qui regrette une telle situation. "On aurait dit une finale, où la moitié des entrées avaient été données à chaque club. Le club est en train de voir ce qui a bien pu se passer. C'est sans doute une erreur de calcul, de planification. Mais chez nous, ça ne doit pas arriver. C'est une déception supplémentaire, mais ce n'est pas une excuse", a lancé Xavi après le match.

Le président du club, Joan Laporta, est lui plus dur encore. "Cela ne se reproduira plus jamais. Nous avons des informations sur ce qu’il s’est passé. C’est scandaleux et honteux ! Nous prendrons des mesures et nous les expliquerons", a lâché l'Espagnol, très remonté, après le match.