Bruges touché par le coronavirus avant l'Europa League: Philippe Clément et Hans Vanaken testés positifs

Mauvaise nouvelle au Club de Bruges. Le club champion de Belgique de football vient d'être contaminé au Covid-19. Hans Vanaken est positif ainsi que l'ensemble du staff du Club de Bruges. Ils seront tous absent jeudi à Kiev pour le duel des seizièmes de finale aller de l'Europe League contre le Dynamo, jeudi (18h55).

"L'entraîneur Philippe Clement et ses assistants ont tous été testés positifs" annonce le Club de Bruges sur son site, mardi. "Outre les cas précédents, Stefano Denswil et Matej Mitrovic, Hans Vanaken a également été testé positif au Covid-19".

Charles De Ketelaere, que l'on craignait aussi positif, "a été testé négatif et se rendra à Kiev", précisent encore les leaders de la Jupiler Pro League. "Tous les joueurs et membres du staff testés positifs sont en quarantaine. Rik De Mil, l'entraîneur des Espoirs (Club NXT qui évilue en 1B, NDLR) et son adjoint Tim Smolders se rendront à Kiev."