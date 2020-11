Battu 3-1 sur le terrain du Lech Poznan jeudi lors de la 3e journée d'Europa League, le Standard occupe la dernière place du groupe D avec 0 point.

Privé de nombreux éléments importants à cause de blessure ou de coronavirus, Philippe Montanier, l'entraîneur du Standard, ne voulait pas utiliser ces absences comme excuse. "Nous ne devons chercher aucune excuse", a déclaré le Français. "C'est aux joueurs qui sont sur le terrain de se montrer. C'est le plus important. Ils doivent faire leur travail. Cela s'est bien passé en première mi-temps, beaucoup moins en deuxième".

Monté au jeu à 20 minutes du terme, Obbi Oularé n'est pas parvenu à inverser la tendance. "Nous avons eu des occasions d'ouvrir le score en début de match. Nous commettons une erreur sur le 1-0. Le deuxième but nous a compliqué les choses mais nous avons bien réagi grâce à un but de Max (Lestienne, ndlr.). Après le troisième but, nous avions les jambes coupées".