Manchester United: en C3, Pogba doit montrer la voie

Très bon et décisif lors de ses dernières apparitions sous le maillot de Manchester United, Paul Pogba guidera les Red Devils à Grenade jeudi (21h00), en quart de finale aller d'une Ligue Europa qu'ils convoitent avec appétit.

Un but décisif plein de sang froid contre Milan AC en huitième de finale retour (1-1, 1-0) il y a trois semaines, une passe décisive pour Mason Greenwood sur le but de la victoire contre Brighton (2-1), dimanche : sur les deux derniers matches, c'était la bonne "Pioche" pour United.

En dépit d'une saison perturbée par des pépins physiques - il avait raté le match contre West Ham juste avant la trêve internationale -, le champion du monde a rarement déçu depuis le début de 2021.

"Quand on voit Paul jouer comme il l'a fait contre Milan (...) cela montre à quel point on compte pour lui, à quel point il aime jouer et tout ce qu'il peut nous apporter", s'était réjoui l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer après la qualification au tour précédent.

- Pogba, un joueur "frais" -

Assez peu utilisé en Ligue des champions - 5 apparitions pour un temps de jeu représentant moins de deux matches complets -, avec une élimination décevante à la clé, et blessé lors des trois premiers matches de Ligue Europa, Pogba est un joueur "frais" sur la scène européenne pour Manchester.

Et il a faim. La question de la suite de sa carrière plane, évidemment, toujours au-dessus de cette fin de saison, et ses prestations seront décisives pour être maître de son destin cet été, même s'il lui restera un an de contrat.

Ni le joueur ni le club ne s'expriment ouvertement sur ce sujet et toutes les options semblent encore ouvertes, y compris un prolongation qui paraissait complètement chimérique il y a peu.

Si United veut encore franchir un cap et se mêler activement à la lutte pour le titre la saison prochaine, il ne pourra se passer d'un joueur qui allie créativité, physique et danger devant le but comme Pogba et lui trouver un remplaçant s'avèrerait hasardeux.

En attendant, cette C3 est la dernière opportunité pour le club de remporter un trophée cette année et leurs intérêts convergent enfin totalement.

- Rashford sans doute trop juste -

D'autant qu'en tant que deuxième de Premier League, Man United fait figure d'ogre dans cette compétition, malgré les absences d'Anthony Martial, blessé, et d'Eric Bailly, atteint du Covid-19, ou l'incertitude autour de Marcus Rashford, dans le groupe mais sans doute trop juste pour débuter.

Les Red Devils devront se méfier de Grenade, qui a sorti les Norvégiens de Molde - premier club entraîné par Solskjaer - en huitième, et surtout les Italiens de Naples en seizième, avec à chaque fois le même scénario: victoire 2-0 à domicile et défaite 2-1 au retour.

Très à l'aise cette saison loin d'Old Trafford et invaincus dans la compétition, les Reds Devils essaieront de ne pas repartir d'Andalousie avec un si fort déficit.

Leur dernière visite en Espagne, chez la Real Sociedad, en seizième de finale aller, s'était soldée par une victoire sans appel 4-0, alors que Grenade reste sur deux défaites de rang face à Valence puis Villareal, et ne se présente pas dans les meilleures dispositions.