Mauvaise nouvelle pour le Club Bruges avant l'Europa League: Mignolet et De Ketelaere positifs au Covid-19

Le Club de Bruges a annoncé mercredi que deux de ses joueurs l'attaquant Charles De Ketelaere et le gardien de but Simon Mignolet ont été testés positifs au Covid-19 mardi, en marge de la rencontre de seizièmes de finale retour de l'Europa League de football face au Dynamo Kiev ce jeudi à Bruges (21h00).

"Tous deux ne présentent aucun symptôme et ont déjà été testés faux positifs lors de tests Covid de l'UEFA. Simon et Charles ont également été testés négatifs lors du test de la Pro League vendredi/samedi dernier. C'est pourquoi cet après-midi, un nouveau test sera effectué par le même laboratoire de l'UEFA", précise le Club sur son site à propos de ses deux Diables Rouges. Si le résultat positif est confirmé, ils ne pourront pas jouer jeudi soir.

La semaine dernière, le Club de Bruges n'avait pu compter sur Matej Mitrovic, Stefano Denswil, Mats Rits, Noa Lang et Hans Vanaken lors du match aller dans la capitale ukrainienne (1-1). Ils avaient tous été testés positifs avant le match, tout comme l'ensemble du staff technique. L'entraîneur Philippe Clement avait été remplacé sur le banc par Rik De Mil, entraîneur de l'équipe des moins de 23 ans de Bruges. Toujours en quarantaine, les cinq joueurs et le staff technique, n'avaient pas non plus pris part à la victoire sur OHL (3-0), lundi en championnat.