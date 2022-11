Anderlecht et La Gantoise peuvent y croire: voici les affiches des barrages de la Conference League

Anderlecht et La Gantoise disputeront les barrages pour la phase à élimination directe de la Conference League, dont le tirage au sort débutera lundi à 14h00. Ayant terminé 2e de leur groupe, les Mauves et les Buffalos seront opposés à une formation ayant fini 3e de son groupe en Europa League. Gand affrontera Qarabag et Anderlecht jouera Ludogorets.

Les matches aller sont prévus le 16 février, les retour une semaine plus tard, le 23 février. Les vainqueurs de ces huit rencontres rejoindront les huit vainqueurs de groupe de Conference League en 8e de finale.

Le tirage des barrages

Qarabag - La Gantoise

Trabzonspor - FC Bâle

Lazio Rome - Cluj

Bodo Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro-1

Sheriff Tiraspol - FK Partizan

Ludogorets - RSC Anderlecht