Standard-Glasgow Rangers EN DIRECT: les Liégeois sont menés au repos (0-1)

Le Standard lance le bal des clubs belges en Europa League. Les Liégeois débutent leur aventure européenne face aux Glasgow Rangers, coachés par Steven Gerrard. Une fameuse opposition !

Le direct

45' - C'est la pause ici. Le Standard est mené au repos. Muleka place une tête sur la barre en dernière seconde.

39' - Ughelumba remplace Barisic, blessé.

34' - Le Standard met une grosse pression !

29' - Grosse occasion du Standard ! Muleka voit sa tête frapper la barre !

19' - BUT POUR LES RANGERS ! Gavory commet une faute de main et offre un penalty aux Écossais. Tavernier le converti.

13' - Mauvais ballon de Balogun sur un coup-franc intéressé côté gauche. Cela ne donne donc rien.

10' - Première demi occasion. Tavernier est servi parfaitement à droite mais le ballon est contré. Kent passe alors juste à côté d'une jolie opportunité plein axe.

7' - Le Standard presse haut mais ne crée pas de réel danger.

4' - Pas encore de réelle occasion jusqu'ici.

0' - Coup d'envoi de la rencontre

Les compositions

Standard: Bodart, Fai, Vanheusden, Dussenne, Gavory, Bope Bokadi, Cimirot, Bastien, Amallah, Lestienne & Muleka



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Glasgow Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic, Kamara, Jack, Arfield, Haki, Kent, Morelos

L'avant-match

En bonne forme depuis le début de saison, le Standard va passer au révélateur jeudi contre les Rangers de Steven Gerrard, invaincus et vainqueurs du Celtic le weekend dernier dans le choc du championnat écossais. "Statistiquement, on va peut-être rencontrer une des meilleures équipes en Europe", a prévenu le coach liégeois Philippe Montanier mercredi lors de la traditionnelle conférence de presse. "C'est une équipe complète dans toutes les lignes, qui attaque et défend ensemble. Elle est extrêmement technique, rapide et se projette vite vers l'avant."

"Je me souviens d'un magnifique stade, très haut, avec des gradins penchés et proches du terrain. C'est vraiment un fantastique endroit pour jouer au football, avec une super ambiance. Je me souviens aussi que Steven Defour avait joué un très bon match ce jour-là", a déclaré Gerrard mercredi en conférence de presse. "C'était vraiment une belle expérience et l'accueil avait été fantastique. Je suis ravi d'être de retour. C'est dommage de ne pas pouvoir profiter de la ville cette fois."



Jeudi, le stade ne pourra accueillir que 3.750 fans, loin du total de 2008. Les Rangers se sont entraînés à Glasgow mercredi en fin de matinée avant de rejoindre Liège. "Aujourd'hui, il n'est plus essentiel de reconnaître les terrains. Ils sont désormais tous presque identiques, pas comme il y a 10-15 ans. Nous préférons rester à Glasgow pour préconiser la récupération et la concentration."