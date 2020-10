Toby Alderweireld de retour en Belgique? Le Diable Rouge évoque son avenir

Tottenham se rend à l'Antwerp lors de la deuxième journée du groupe J de l'Europa League ce jeudi. Un match très spécial pour le Diable Rouge Toby Alderweireld, né à Anvers.

Pour Toby Alderweireld, c'est un jour très spécial.

Le Diable Rouge, 31 ans, et son équipe, Tottenham Hotspur, se rendent à l'Antwerp lors de la deuxième journée du groupe J de l'Europa League au stade de Bosuil. "J'ai vraiment hâte", a déclaré l'Anversois mercredi lors d'un point de presse avant le match. "Cela me donnera sans aucun doute un sentiment très particulier".

Alderweireld n'a jamais joué de match officiel dans sa ville natale. Bien sûr, la crise du coronavirus signifie qu'aucun public ne sera présent dans les tribunes du Bosuil. "Ça fait mal bien sûr", a admis le défenseur. "Certainement aussi parce que je n'ai pas vu ma famille en Belgique depuis longtemps et qu'on ne sait pas encore quand je pourrai les revoir. Mais d'un autre côté, le corona cause des problèmes bien pires aux autres".

Le défenseur a quitté l'Ajax très jeune et joue depuis à l'étranger. Ce bref retour dans son propre pays pourrait-il se traduire par un autre dans l'avenir? "Je ne pense certainement pas à revenir pour le moment", a déclaré Alderweireld. "Je joue au football à l'étranger depuis longtemps, bien sûr, mais je suis encore très heureux chez les Spurs en ce moment. Je me concentre maintenant sur Tottenham et je ne pense pas trop à l'avenir lointain".

Le Diable Rouge a joué la plus grande partie du match de lundi dernier à Burnley (victoire 0-1) avec un bandeau, après que l'attaquant de Burnley, Ashley Barnes, l'ait frappé avec un coude pendant un match. "Mais je vais bien", a rassuré Alderweireld. "Ça ne me dérange plus du tout".

