Un suspens insoutenable: revivez la séance de tirs au but qui envoie Anderlecht en Coupe d'Europe (vidéo)

Anderlecht retrouvera la phase de groupes d'une Coupe d'Europe après quatre ans d'absence. Les Mauve et Blanc sont venus à bout des Suisses des Young Boys aux tirs au but (3-1), jeudi, en barrage retour de la Conference League. Les Young Boys menaient 0-1 à la fin du temps règlementaire, égalisant le score du match aller.

Le but de Meschack Elia (26e) a remis les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs. La prolongation n'a pas permis de départager les deux équipes.

Le tirage au sort effectué par l'arbitre a fait que les équipes ont tiré face aux supporters suisses. Une situation qui n'a pas sourit aux Helvètes qui vont rater trois de leurs quatre tirs.

ux tirs au but, Hoedt, Sadiki et Esposito marquaient pour Anderlecht, où le seul Stroeykens, deuxième tireur, loupait sa tentative. En face, seul le premier tireur Rieder trompait Van Crombrugge, alors que Rrudhani, Imeri et Lustenberger échouaient.