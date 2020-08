Une histoire de cheveux qui dégénère: l'embrouille surréaliste entre Antonio Conte et Ever Banega

Antonio Conte et Ever Banega ont eu une altercation musclée, hier soir, lors de la finale de l'Europa League. L'entraîneur italien de l'Inter Milan a même reçu un carton jaune sur cette action.

Ever Banega et Antonio Conte se sont solidement pris la tête, hier soir, en pleine finale d'Europa League. Le tacticien italien s'est d'abord fait remarquer avec de vives protestations sur un penalty demandé par ses joueurs. Énervé par le comportement du coach, Ever Banega est intervenu pour le provoquer.

Le joueur de Séville s'est tenu les cheveux en signe de moquerie, alors que certains affirment qu'Antonio Conte porte une perruque en permanence. Un geste que n'a évidemment pas apprécié Antonio Conte, qui s'est lancé dans une joute verbale avec son adversaire. "Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu n'arrêtes pas de parler ?", a notamment lacé l'Italien, avant de donner rendez-vous au joueur. "Je t'attends dehors à la fin du match".

Une tension énorme qui s'est heureusement apaisée une fois le match terminé.