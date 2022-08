Une soirée historique pour le foot belge? Trois clubs peuvent se qualifier pour les Coupes européennes

(c) Belga

Jeudi, trois équipes belges joueront leur avenir européen au cours des matches retours des barrages qualificatifs pour l'Europa League et la Conference League. Seule la Gantoise peut encore espérer accéder au deuxième échelon du football européen en venant à bout de l'Omonia Nicosie, tandis qu'Anderlecht et l'Antwerp, respectivement face aux Young Boys de Berne et à Basaksehir Istanbul, espéreront accrocher une place en Conference League.

La Gantoise pour la C3

La Gantoise devra faire preuve de résilience pour combler le retard de deux buts qu'elle a concédé lors du match aller, disputé à la Ghelamco Arena contre les Chypriotes de l'Omonia (0-2). En cas d'élimination à ce stade de la compétition, Gand ne verrait cependant pas l'aventure européenne se terminer prématurément puisque le club serait alors reversé en Conference League, où il pourrait être rejoint par Anderlecht et l'Antwerp.

Anderlecht veut retrouver l'Europe

Anderlecht est en effet en position de force, alors que s'annonce le match retour contre les Young Boys de la capitale helvétique. À l'inverse des Gantois, les Mauves ont résisté aux assauts suisses jeudi dernier pour rentrer en Belgique avec une courte victoire dans la poche (0-1). Il leur faudra désormais défendre leur avance pour assurer une place en poules de la Conference League, soit une première participation à une compétition européenne depuis la saison 2018-2019.

Felice Mazzù devra néanmoins composer sans son milieu de terrain, Adrien Trebel, revenu en grâce à Anderlecht depuis le départ de Vincent Kompany. Le Français, blessé à l'épaule gauche lors du match aller, sera sur la touche jusqu'à la trêve hivernale à la suite d'une opération qui s'est déroulée avec succès lundi.

Antwerp dans la cours des grands

Pour l'Antwerp, le travail reste à faire après un bon résultat conquis à Istanbul face à Basaksehir (1-1). Une égalisation en fin de rencontre a permis aux Anversois de surprendre leurs adversaires du jour et de s'offrir une solide chance de remporter la double confrontation. Après un début de saison sans faute en championnat et un parcours européen exemplaire, le matricule 1 est dans une dynamique positive, comme son adversaire qui partage la tête de la Super Lig.

De précieux points à prendre

Les trois équipes ont bénéficié d'un week-end de repos en Jupiler Pro League pour préparer au mieux des matches qui auront une importance primordiale dans la course au coefficient UEFA de la Belgique. Avec Bruges en Ligue des Champions et l'Union Saint-Gilloise en Europa League, la Belgique pourrait ainsi compter 5 clubs engagés dans les différentes compétitions européennes.

Jeudi soir, la Gantoise ouvrira le bal à 19h00 avec son déplacement à Nicosie. Anderlecht recevra les Young Boys à 20h00 (à suivre en direct sur Club RTL), tandis que l'Antwerp clôturera la soirée avec l'accueil de Basaksehir à 20h45.