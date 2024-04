Everton bat Nottingham et prend ses distances avec la zone rouge

Sans Amadou Onana, Everton a dominé Nottingham Forest sur sa pelouse dimanche (2-0) lors de la 34e journée de Premier League à Liverpool. Seizièmes, les Toffees prennent cinq points d'avance sur Luton, 18e et premier relégable.

Six jours après la fessée reçue à Chelsea (6-0), Everton a remporté un match capital pour le maintien en marquant un but dans chaque période. L'ancien Parisien Idrissa Gueye a ouvert le score après 29 minutes de jeu et Dwight McNeil a enfoncé le clou en deuxième mi-temps (76e).

Onana a assisté à la rencontre depuis le banc des remplaçants. Côté Forest, Matz Sels a gardé les buts durant toute la rencontre et Divock Origi est entré en fin de match (80e).