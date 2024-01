Everton bloque Aston Villa

Everton a partagé l'enjeu 0-0 avec Aston Villa dans le cadre de la 21 journée de championnat d'Angleterre, dimanche. Chez les Toffees, Amadou Onana a joué tout le match tandis que chez les Villans, Youri Tielemans est monté au jeu (64e) et Leander Dendoncker est resté sur le banc. Au classement, Everton se retrouve 17e (17 points) et Villa reste 3e (43 points).

En Italie, Bologne, sans Alexis Saelemaekers blessé, s'est incliné 2-1 à Cagliari lors de la 20e journée. Les visiteurs ont pris les commandes via Riccardo Orsolini (24e, 0-1) mais Andrea Petagna (31e, 1-1) et un autogoal de Riccardo Calafiori (69e, 2-1) ont donné la victoire aux Sardes (16e, 18 points). Bologne est 6e (32 points).

Aux Pays-Bas, Go Ahead Eagles s'est incliné 2-3 face à l'Ajax, qui a été rejoint deux fois à la marque. Les buts de Brian Brobbey (27e, 0-1) et de Benjamin Tahirovic (45e+4, 1-2) ont été annihilés par ceux de Victor Edvardsen (44e, 1-1) et de Joris Kramer (58e, 2-2). Deventer n'a cependant pu répliquer au goal de Devyne Rensch (73e, 2-3). Chez les Eagles, Philippe Rommens a joué l'intégrallité de la rencontre, Thibo Baeten est monté au jeu (80e) et Xander Blomme est resté spectateur.

Othman Boussaid a été remplacé à la 88e du match nul 0-0 d'Utrecht à Vitesse. Almere City, avec Milan Corryn sur le banc, s'est imposé 0-1 à Volendam. Après 17 journées, l'Ajax est 5e (28 points), Go Ahead Eagles 7e (23), Almere 12e (19), Utrecht 13e (18) et Vitesse 17e (12).