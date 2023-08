Everton engage le Portugais Beto pour dynamiser une attaque jusqu'ici inoffensive

Beto, 25 ans, sortait de deux saisons en première division italienne avec 10 puis 11 buts au compteur. "Je suis heureux de rejoindre Everton. J'ai toujours apprécié ce club. C'est une grande équipe de Premier League, très respectée et qui a une grande histoire. C'était facile de faire ce choix", a déclaré Beto sur le site internet du club de Liverpool.

À Everton, il sera le nouveau fer de lance d'une attaque pour l'instant inoffensive: après trois journées de championnat, Everton n'a pas marqué le moindre but et occupe la dernière place du classement. Beto rejoint le Diable Rouge Amadou Onana et est la cinquième recrue estivale des Toffees après Ashley Young, Arnaut Danjuma, Youssef Chermiti et Jack Harrison.