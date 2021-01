FA Cup - Manchester United élimine Liverpool au bout du suspense

(Belga) Dans le choc des seizièmes de finale de la FA Cup, Manchester est venu à bout de Liverpool dimanche dans un match à rebondissements (3-2).

En grande difficulté en Premier League depuis quelques semaines, Liverpool commençait bien ce seizième de finale au sommet grâce à Mohamed Salah qui trompait Dean Henderson d'un subtil ballon piqué du droit (18e). Quelques minutes plus tard, une contre-attaque fulgurante voyait les Mancuniens égaliser sur une frappe croisée de Mason Greenwood, bien servi par Marcus Rashford (26e). Au retour des vestiaires, Rashford profitait d'une intervention loupée de Rhys Williams pour tromper Alisson et mettre Manchester United aux commandes. Et dans une rencontre où chaque occasion était convertie en but, Salah s'offrait un doublé en profitant d'une mauvaise remise de Cavani pour glisser le ballon entre les jambes d'Henderson (58e). Quelques instants plus tard, Dean Henderson, le portier des Red Devils, privait Salah du triplé en bloquant la frappe de l'attaquant égyptien en face à face (67e). Les coaching d'Ole Gunnar Solskjaer s'avérait décisif : Bruno Fernandes, entré au jeu à la 66e minute, offrait la victoire et la qualification à Manchester United sur coup franc (78e). En toute fin de match, Edinson Cavani était à deux doigts d'alourdir la marque mais sa tête piquée finissait sur le poteau d'Alisson (89e). Les Mancuniens défieront West Ham United pour une place en quarts de finale. (Belga)