FA Cup - Youri Tielemans, vainqueur avec Leicester, ne pouvait "pas imaginer plus beau but"

(Belga) Youri Tielemans (milieu de terrain de Leicester et buteur décisif de la victoire 1-0 en finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea, au micro de BT Sport):

"Quelle moment à vivre ! Je suis vraiment heureux. Je ne pouvais pas imaginer plus beau but que celui-là. J'en ai marqué quelques-uns, mais c'était un très beau but à marquer en finale de la Coupe d'Angleterre. Je suis très heureux pour les supporters qui nous regardent de chez eux et qui n'ont pas pu venir, c'était incroyable et maintenant on va pourvoir faire la fête. (Sur l'égalisation annulée à la 89e) Merci le VAR ! (il rigole) Quelle invention formidable ! Je veux dire, c'est une décision difficile à prendre, mais quand il faut la prendre, il faut la prendre. C'était très serré mais il était hors jeu et c'était la bonne décision". (Belga)