Fan de Manchester City agressé : un accord trouvé entre deux suspects et la victime

La cour d'appel de Gand a reporté mardi l'examen de l'affaire de l'agression à Drongen (Tronchiennes, Flandre orientale), sur un parking de l'E40, d'un supporteur de 65 ans de Manchester City. Un accord a en effet été conclu entre la victime et deux suspects qui avaient fait appel. En première instance, cinq suspects avaient été condamnés et deux d'entre eux, qui avaient écopé de trois ans de prison avec sursis, ont fait appel. Le duo reconnaît aujourd'hui sa faute et est d'accord de verser un dédommagement au sexagénaire.

Les faits se sont déroulés dans la soirée du 19 octobre 2021 sur un parking situé le long de l'E40 à Tronchiennes. Guido De Pauw, âgé de 65 ans, revenait du match de Ligue des Champions opposant Manchester City au Club de Bruges. Un supporter du club brugeois lui avait arraché son écharpe aux couleurs du club anglais. Une altercation impliquant d'autres supporters du club avait alors éclaté et la tête du sexagénaire avait violemment heurté le sol. La victime est restée plusieurs jours dans le coma et poursuit sa rééducation. Les dommages neurologiques étaient importants.

La police avait interpellé cinq suspects. Trois ont été inculpés de négligence coupable pour ne pas avoir aidé la victime, mais ont été libérés sous conditions. L'homme qui a arraché l'écharpe et l'auteur de l'agression ont été placés sous mandat d'arrêt avant d'être à leur tour, plus tard, relâchés sous conditions. Le premier, âgé de 22 ans, et le second, âgé de 24 ans, avaient été condamnés à trois ans d'emprisonnement avec sursis.