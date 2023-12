Faruk Koca, le président d'Ankaragücü qui a frappé un arbitre, remet sa démission

Selon des images diffusées en direct à la télévision, Faruk Koca s'est précipité lundi soir sur la pelouse à l'issue du match entre Ankaragücü et Rizespor avant d'asséner un coup de poing au visage de l'arbitre de la rencontre Halil Umut Meler. Rizespor venait d'égaliser (1-1) quelques instants plus tôt dans le temps additionnel sur le terrain d'Ankaragücü, qui s'était vu refuser un but plus tôt dans le match.

Tombé au sol, l'arbitre s'est roulé en boule pour se protéger mais a reçu dans la foulée plusieurs coups de pied au visage, donné par au moins deux autres hommes, vraisemblablement membres de l'équipe locale.