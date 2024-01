FC Bayern attire le latéral droit français Sacha Boey

"Sacha Boey est un latéral droit très rapide et très fort physiquement, qui parcourt de nombreux kilomètres à chaque match et ne craint aucun duel. Il était le chouchou du public de Galatasaray et s'est très bien épanoui au fil des ans. Il apporte son expérience de la Ligue des Champions et a été champion la saison dernière avec le Galatasaray. Il va augmenter notre qualité défensive", a déclaré le directeur sportif Christoph Freund sur le site du club bavarois.