Felice Mazzu et Anderlecht abordent la phase de groupes avec "un sentiment positif"

Anderlecht retrouvera jeudi (18h45) la phase de groupes d'une Coupe d'Europe en recevant Silkeborg lors de la première journée du groupe B de la Conference League. Les Mauve et Blanc abordent cette campagne "avec un sentiment positif", a confié l'entraîneur Felice Mazzu mercredi, en conférence de presse.

"Nous commençons avec un sentiment positif, parce que c'est bien, parce que cela fait un certain temps que le club n'avait plus participé à la phase de groupe", a expliqué le T1 d'Anderlecht. "C'est une autre compétition que le championnat où, pour le moment, tout n'est pas simple. Nous allons mettre beaucoup d'énergie positive et d'envie." Anderlecht ne respire pas la grande forme en championnat. "Avec 1 point sur 9 en championnat, l'atmosphère n'est pas des plus sereines et positives", reconnait Mazzu. "Mais nous ne devons pas nous mettre la pression. Je continue à travailler du mieux possible et j'avance de la même manière que j'ai commencé la saison." Anderlecht trouvera sur sa route Silkbeborg, troisième du dernier championnat du Danemark et actuellement quatrième de la Superligaen. "C'est une équipe qui joue dans un dispositif classique en 4-3-3, qui joue beaucoup au foot. Ses joueurs aiment les intervalles, aiment bouger, font beaucoup de mouvement, aiment jouer dans les pieds", a analysé Mazzu. Dimanche, Jan Vertonghen a débuté sous ses nouvelles couleurs en montant au jeu contre Oud-Heverlee Louvain. Mazzu "ne sait pas" si le Diable Rouge est prêt à jouer tout un match. "On ne peut pas prédire si un joueur peut jouer 90 minutes à partir du moment où on ne sait pas les courses qu'il va faire, l'intensité qu'il va mettre dans ses courses, comment le match va se dérouler..." L'entraîneur anderlechtois estime que Vertonghen "est prêt pour apporter quelque chose de différent, au niveau de l'expérience, de la maturité".