Fenerbahçe, avec Michy Batshuayi, éliminé en quarts de finale de la Coupe

Ankaragucu avait déjà enregistré les frappes mal cadrées d'Ali Kaan Güneren (2e), Riccardo Saponara (6e) et Tolga Cigerci (8e) quand Güneren lui a donné l'avance en déviant un tir d'Olimpiu Morutan (10e, 1-0). Alors qu'il gérait de plus en plus le jeu, Fenerbahçe a été puni sur un contre parachevé par Anastasios Chatzigiovannis (33e, 2-0).

À la reprise, les Canaris étaient déterminés à empêcher les visités de sortir de leur zone, mais ils s'en sont bien sortis quand Ali Sowe n'a pas cadré sa tête sur un coup de coin de Morutan (55e) et quand l'arbitre a annulé, sur l'intervention du VAR, un but de Mert Cetin pour un hors-jeu préalable (71e). La vidéo est encore intervenue lorsque elle a avisé l'arbitre qu'il avait injustement annulé pour hors-jeu un goal de Garry Rodrigues (87e, 3-0).