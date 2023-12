Sebastian Szymanski (17e), Irfan Can Kahveci (42e), un but contre son camp d'Alaaddin Okumus (68e) et Edin Dzeko (74e) ont assuré le succès de Fenerbahçe. Rey Manaj (50e) a réduit l'écart.

Fenerbahçe (37 points) partage la tête du classement avec Galatasaray. Sivasspor (15 points) est 13e.