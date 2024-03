Fenerbahçe et Batsuhayi confirment en championnat

Halil Akbunar a inscrit le premier but d'une rencontre émaillée par de nombreuses fautes et six cartons jaunes avant la pause (30e, 0-1). La seconde période a été encore plus tendue surtout après l'égalisation de Mert Hakan Yandas (59e, 1-1).

L'arbitre a encore sorti neuf cartes jaunes dont deux se sont transformées en rouges pour deux éléments visiteurs, Welinton (71e) et Arnaud Lusamba (90e+1) Entre-temps, Michy Batshuayi est monté au jeu (74e) et a donné l'avance au Fener sur penalty (87e, 2-1). Ferdi Kadioglu (90e+4, 3-1) et Irfan Can Kahveci (90e+9, 4-1) ont gonflé le succès des visités.