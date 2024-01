Fenerbahce et Michy Batshuayi déroulent à Istanbulspor

Fenerbahce a décroché une victoire facile sur le terrain d'Istanbulspor AS (1-5) à l'occasion de la 19e journée de Super Lig dimanche. Au classement, cette victoire permet à Fenerbahce de conserver la tête du championnat de Turquie (47 points) alors qu'Istanbulspor reste lanterne rouge (5 points) à treize longueurs du premier non-relégable.

Cengiz Under aura été le principal artilleur du Fenerbahce en s'offrant un premier but après quelques minutes de jeu (6e, 0-1). Même si Muammer Sarikaya a égalisé à la demi-heure de jeu (32e, 1-1), Under a plié le match dans la foulée en s'offrant deux autres buts (34e, 1-2; 44e, 1-3).

Edin Dzeko en avait ajouté un quatrième au marquoir avant le repos (45e+1, 1-4). Visiblement en grande forme, Under a signé un quadruplé dans ce match dès le retour des vestiaires (46e, 1-5).