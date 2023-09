Fenerbahce s'impose avec Batshuayi buteur, Tielemans et Aston Villa perdent des plumes

En première mi-temps, c'est Miguel Crespo qui ouvrait la marque pour les locaux (24e). Michy Batshuayi s'illustrait ensuite en marquant le deuxième but du club turc (30e). Les locaux enfilaient un troisième but au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Aziz (47e). Les Danois sauvaient l'honneur en réduisant le score après un but de Villadsen (55e), mais le marquoir n'allait plus évoluer.

Avec cette victoire, Fenerbahce se retrouve à la deuxième place derrière Ludogorets, tombeur de Trnava (4-0).