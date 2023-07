Feyenoord attire Ilias Sebaoui et le prête à Dordrecht

Sebaoui, 21 ans, était considéré comme le plus grand talent de Beerschot, troisième de la Challenger Pro League la saison dernière. Le jeune joueur formé à l'Antwerp a disputé 41 matchs avec les Rats en deux saisons. Il a marqué quatre buts et délivré une passe décisive.

"C'est un sentiment indescriptible pour moi de pouvoir signer un contrat à Feyenoord", a déclaré Sebaoui dans un commentaire sur le site du club. "Je suis fier d'être ici et très heureux de la confiance que le club m'accorde. Pendant ma période de location au FC Dordrecht, je veux obtenir autant de minutes de jeu que possible et ainsi continuer à me développer en tant que joueur."