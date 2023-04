Feyenoord et la Juventus prennent une option sur la qualification, Séville rattrape United

En dehors du partage entre l'Union Saint-Gilloise et le Bayer Leverkusen (1-1), Feyenoord face à l'AS Rome et la Juventus contre le Sporting ont pris l'avantage sur leur adversaire en vue du match retour, tous les deux sur le score de 1-0. Manchester United a partagé l'enjeu contre Séville (2-2).

En début de soirée, Feyenoord est parvenu à résister à la Roma pour remporter la victoire dans son stade du Kuip, à Rotterdam, 1-0. Les Romains ont été les plus actifs sur le front offensif et sont parvenus à obtenir un pénalty juste avant le repos. Mais Pellegrini a envoyé celui-ci sur le poteau (43e), et Feyenoord a puni l'échec du capitaine romain en marquant l'unique but via Wieffer au retour des vestiaires (53e), d'une reprise de volée à l'entrée de la surface.

Manchester United a manqué une opportunité en concédant le nul contre Séville, 2-2. Les Red Devils se sont appuyés sur un doublé de Sabitzer en première mi-temps, d'abord en pivot (15e) puis en profondeur (21e) pour battre Bono. David De Gea a ensuite envoyé dans ses propres buts un centre de Navas dévié malencontreusement par Malacia pour réduire l'écart (86e), avant un nouveau but contre son camp, de Maguire, en guise d'égalisation (90e+2).