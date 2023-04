Feyenoord et la Roma s'affronteront sans supporters visiteurs tant à l'aller qu'au retour

Le match aller se jouera le 13 avril à Rotterdam, le retour dans la capitale italienne une semaine plus tard. "A la suite de la décision des autorités italiennes d'interdire les supporters de Feyenoord lors du match retour à Rome, l'UEFA a demandé à Feyenoord de ne pas vendre de tickets aux supporters de l'AS Rome", a expliqué Feyenoord sur son site.

Le club néerlandais a souligné que de "nombreuses discussions" ont eu lieu avec l'AS Rome et l'UEFA afin de discuter des options possibles. "L'objectif de Feyenoord et de la municipalité de Rotterdam était de permettre aux supporters de l'AS Rome d'assister au match et d'en faire une grande fête du football." Selon le leader de la eredivisie, "il a semblé possible d'autoriser un nombre réduit de 1.200 supporters visiteurs à assister aux matchs, mais les autorités italiennes en ont décidé autrement, les supporters de Feyenoord ne sont pas les bienvenus à Rome. L'UEFA a donc annoncé aujourd'hui qu'aucun supporter italien ne serait autorisé à venir à Rotterdam."