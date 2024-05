Finale de Ligue Europa: Ademola Lookman, le héros mûri à Bergame

D'illustres prédécesseurs que Lookman compte bien égaler dans l'histoire du football. "Au cours des deux dernières années, j'ai pu amener mon jeu à un tout autre niveau. Peut-être que cela aurait pu arriver plus tôt, mais ça arrive maintenant. Mais ce n'est que le début. J'espère avoir encore des soirs comme celui-ci et continuer à m'améliorer", a-t-il expliqué, revenant sur son parcours sinueux avant son explosion ces deux dernières saisons à Bergame.

C'est la sixième fois seulement qu'un joueur réalise un triplé en finale d'une coupe d'Europe. Lookman rejoint ainsi les Madrilènes Ferenc Puskás (1960,1962) et Alfredo Di Stéfano (en 1960 également), le Milanais Pierino Prati (1969), tous triple buteurs lors d'une finale de Ligue des champions, et l'Allemand de Mönchengladbach Jupp Heynckes, seul autre joueur à avoir inscrit un triplé lors d'une finale de C3 en 1975.

"Ces deux dernières années, le club et l'entraîneur m'ont soutenu en me donnant le temps de jeu et le soutien nécessaire pour jouer au football et montrer mon style de jeu", a expliqué Lookman. "Cela m'a permis d'atteindre un tout autre niveau et je leur en suis reconnaissant".

"Il n’était pas trop prolifique en Angleterre. Je l'ai fait jouer dans un rôle plus offensif. Cette saison, il a fait une excellente année, même s'il a été absent très longtemps à cause de la CAN. Et ce soir (mercredi), il a réalisé quelque chose qui restera dans les annales de l’histoire du football : un superbe triplé", s'est encore réjoui son entraîneur, passé maître dans l'art de redonner du lustre à des joueurs en manque de confiance.

La Coupe d'Afrique des Nations, que le technicien italien évoque, est peut-être le début de l'ascension de Lookman.

Titulaire six fois sur sept avec les Super Eagles qu'il a largement contribué à amener jusqu'en finale, perdue face à la Côte d'Ivoire (2-1), l'ailier gauche a inscrit trois buts, dont un doublé en 8e face au Cameroun, et frôlé le titre de meilleur joueur de la compétition, échu finalement à son coéquipier et capitaine, William Troost-Ekong.

Malgré son parcours en sélection anglaise chez les jeunes, il opte en 2022 pour le Nigeria, le pays de ses parents, dont il possède la nationalité, et s’y impose à gauche de Victor Oshimen, malgré la concurrence sévissant chez les Super Eagles.

"Le soutien et l'amour que je reçois de mes compatriotes sont incroyables. Cela me donne la motivation nécessaire pour évoluer dans différents domaines, en tant que personne, et pas seulement dans mon jeu", a-t-il confié dans les entrailles de l’Aviva Stadium.

S’il lui a fallu digérer son retour de Côte d’Ivoire fin janvier, Lookman, grâce à l’épopée européenne de l’Atalanta, a repris le cours de sa superbe saison.

En demi-finale retour face à l’Olympique de Marseille, buteur, passeur décisif, il avait déjà été le meilleur Bergamasque sur le terrain et avait mis fin aux rêves olympiens.

A Dublin, il s’est chargé seul d’inscrire tous les buts de son équipe pour terrasser le Bayer Leverkusen pourtant ultra-favori de la rencontre. Un récital.