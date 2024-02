Finale inédite entre une Côte d'Ivoire en quête de rédemption et un Nigeria intraitable

Sans briller, elle s'est ensuite défaite des tenants du titre sénégalais aux tirs au but (1-1 a.p., 4-5 aux t.a.b.), et a arraché la victoire contre le Mali au bout des prolongations (1-2 a.p.). Les Éléphants ont alors dominé les Léopards de la République démocratique du Congo (1-0).

Le Nigeria a connu moins de rebondissements, mais n'a pas pour autant convaincu les observateurs. Après un partage contre la Guinée Équatoriale (1-1) et des succès 1-0 contre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, les Super Eagles ont écarté le Cameroun 2-0 en 8es de finale. Ont suivi deux victoires étriquées contre l'Angola (1-0) et l'Afrique du Sud d'Hugo Broos aux tirs au but (1-1 a.p., 4-2 aux t.a.b.).

La bande à Victor Osimhen (ex-Charleroi) espérera conquérir la quatrième couronne continentale des Eagles, dont le dernier succès remonte à 2013. Quant à la Côte d'Ivoire, elle est en mesure de décrocher un troisième sacre, après 1992 et 2015.