Florian Wirtz élu Joueur de la saison par la Bundesliga

Wirtz est le seul à avoir remporté le trophée de Joueur du mois à trois reprises cette saison, en octobre, décembre et février. Le milieu offensif est récompensé pour avoir reçu le plus de votes lors de l'élection de l'Équipe de la saison, qui a été dévoilée au début du mois. La semaine dernière, la Bundesliga avait aussi annoncé que le 'Rookie de la saison', le meilleur débutant dans le championnat, était Victor Boniface, équipier de Wirtz à Leverkusen et ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise.

Leverkusen, entraîné par Xabi Alonso, a remporté le premier titre de son histoire et terminé le championnat invaincu. Le club peut encore viser un incroyable triplé, avec la finale de l'Europa League programmée mercredi à Dublin contre l'Atalanta et la finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern samedi à Berlin. Leverkusen n'a toujours pas perdu le moindre match, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison.

Wirtz, au milieu du terrain, et Boniface, en attaque, figurent dans l'Équipe de l'année, qui comprend également le gardien Gregor Kobel (Borussia Dortmund), les défenseurs Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (VfB Stuttgart) et Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), les milieux Jamal Musiala (Bayern Munich) et Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) et les attaquants Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) et Harry Kane (Bayern Munich).

Wirtz succède au palmarès du Joueur de la saison à Jude Bellingham.