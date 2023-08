Folarin Balogun quitte définitivement Arsenal pour l'AS Monaco

Né à New York, Balogun a grandi à Londres depuis l'âge de deux ans, et a fait toutes ses classes à Arsenal, où il a signé son premier contrat professionnel à 17 ans. Mais il n'y a eu droit qu'à deux apparitions en Premier League: une titularisation d'un peu moins d'une heure et un remplacement de dix grosses minutes lors des deux premières journées de la saison 2021-2022.

Après un passage à Middlesbourgh (21 matches) lors de la deuxième partie de la saison 2021-2022, c'est à Reims, la saison dernière, qu'il s'est réellement révélé.

Ancien international Espoirs anglais devenu international A américain (deux sélections et un but), Balogun a été sélectionné par Gregg Berhalter pour disputer les deux prochaines rencontres de l'équipe nationale des États-Unis, les 9 et 12 septembre prochain contre l'Ouzbékistan et Oman.