Foot: la police récupère la montre de Lewandowski, volée en pleine séance d'autographes

(Belga) Le footballeur polonais Robert Lewandowski, nouvelle recrue star du FC Barcelone, s'est fait voler sa montre alors qu'il venait s'entraîner et signait des autographes à l'entrée du stade du club espagnol, a indiqué à l'AFP la police qui a récupéré l'objet peu de temps après.

Les faits se sont produits jeudi après-midi lorsque l'attaquant de 33 ans, transféré mi-juillet du club allemand du Bayern Munich, est arrivé en voiture au Camp Nou et s'est arrêté devant les fans pour des autographes, ont détaillé les "Mossos d'Esquadra", la police catalane. Un jeune homme s'est approché et a dérobé la montre au poignet du joueur. Prévenue à 16h30 locales, la police a mis la main en moins d'une heure sur le jeune de 19 ans qui avait encore avec lui la montre et qui se cachait dans des buissons aux abords du stade. Il a été arrêté pour "vol avec violence", a expliqué la police, car même si le joueur n'a pas été violenté, le fait que la montre lui ait été retirée du corps motive cette qualification. Robert Lewandowski est la recrue la plus clinquante de la Liga lors de cette intersaison: l'insatiable buteur du Bayern Munich où il évoluait depuis 2014 a rejoint le FC Barcelone pour 45 M d'EUR. (Belga)