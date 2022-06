"D'autres annonces dans les jours à venir": la nouvelle direction du Standard réagit devant l'inquiétude des supporters

Le groupe 777 Partners a réagi. Le nouveau propriétaire du Standard a senti l'inquiétude grandissante des fans du club liégeois, qui n'avaient pas vraiment de nouvelles du projet sportif porté par le groupe américain, devenu propriétaire du club. Des doutes qui sont notamment nés de l'absence d'entraîneur depuis l'annonce du départ de Lukas Elsner.

Dans un communiqué diffusé sur le site du club, Josh Wander, le Managing Partner de 777 Partners, a donc pris la parole. En substance, il demande aux fans d'être patients, en insistant sur son intention de respecter les valeurs et traditions du Standard. "Nous comprenons également qu’il est essentiel de conserver l'histoire, les traditions et la culture qui sont l'ADN du club. En particulier, nous avons conscience de l’importance de cultiver la formation des jeunes et le style de football offensif qui font la renommée du Standard de Liège. Les personnes que nous intégrons au club seront toujours alignées sur cette philosophie. Certaines d'entre elles seront des personnes ayant une expertise mondiale, à commencer par notre nouveau Directeur Sportif, Fergal Harkin. D'autres, plus locales, les rejoindront dans les mois à venir", peut-on lire dans ce document.

S'ils confirment aussi leur intention de créer un réseau avec les autres clubs qui forment la galaxie 777 Partners, ils ne disent en réalité pas grand-chose de neuf. Mais confirment leur intention d'agir rapidement pour leur entraîneur. "Il y aura d'autres annonces dans les jours, semaines et mois à venir, notre priorité absolue étant la nomination d'un entraîneur principal pour l’équipe première. Nous avons hâte de vous communiquer cela bientôt. En attendant, je promets que le Conseil d'Administration et l'équipe de Direction travailleront toujours sans relâche pour vous, les supporters du club".