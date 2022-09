"Il m'a dit que j'étais le pire défenseur qu'il ait vu": ce joueur de l'Union démonte un arbitre belge

Christian Burgess était remonté, hier soir, après la rencontre entre l'Antwerp et l'Union. Les Anversois se sont imposés 4-2 face à des Unionistes qui ont terminé la rencontre à 9 contre 11. Une défaite qui passe mal pour Burgess, qui s'est plaint du comportement de l'arbitre, Jonathan Lardot.

Selon le joueur, le referee a complètement perdu le fil du match, avant de se montrer agressif. "Quand tu entends l’arbitre te dire que tu es le pire défenseur central qu’il ait jamais vu, tu te demandes ce qu’il peut bien se passer dans sa tête. Il est censé rester impartial. Ce n’est pas agréable d’entendre ça quand tu joues au foot et que tu essaies d’être compétitif", a lancé Burgess en interview chez Eleven Sports. "C’est incroyable. En seconde période, on est battu 4-2 en étant à neuf, et il n’a que ça à me dire. Je ne suis pas content et je voulais le faire savoir", a-t-il ensuite détaillé.

Jonathan Lardot n'a pas encore réagi.