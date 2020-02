"Il veut parler comme un grand garçon sur Instagram ?": Lamkel Zé se fait INCENDIER par un coéquipier

Didier Lamkel Zé ne laisse pas grand monde indifférent. Le joueur de l'Antwerp s'illustre souvent par ses frasques comportementales et commence visiblement à irriter ses propres coéquipiers.

Wesley Hoedt et Didier Lamkel Zé ne partiront sans doute pas en vacances ensemble. Le défenseur néerlandais est apparu extrêmement énervé dans les travées du stade brugeois, hier, après la défaite des siens face au Club de Bruges (1-0).

Filmé par les caméras de Sporza, il a été surpris en train de tacler Lamkel Zé. Ce dernier avait traité les Brugeois de branleurs sur Instagram quelques jours plus tôt, suscitant l'indignation des supporters locaux. Un comportement qui ne passe pas du tout auprès de Wesley Hoedt. "Hey, il veut parler comme un grand garçon ? Sur Instagram et cette merde ? Et après, il fait un match pareil. Bordel!”, a déclaré le Néerlandais à un membre du staff anversois.

Des propos virulents, qu'il a ensuite calmé à l'interview, refusant de blâmer spécifiquement Lamkel Zé pour justifier la triste prestation offensive des Anversois. Ambiance !