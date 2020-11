Vincent Kompany allume ses joueurs après la défaite face au Beerschot

"Je suis en colère et ennuyé". Vincent Kompany a rapidement donné le ton, hier, après la défaite d'Anderlecht au Beerschot. Les Mauves ont offert une prestation décevante, ce qui a forcé le coach à les remettre en place.

C'est une approche nouvelle pour Vincent Kompany. Jusqu'ici, le coach d'Anderlecht semblait se blâmer seul des échecs du Sporting. Mais hier soir, il a pour la première fois annoncé une remise en question de ses joueurs.

Il faut dire que ces derniers ont semblé en bien triste forme, hier soir, face au Beerschot. Battus 2-1, ils n'ont jamais semblé en mesure de réellement se surpasser pour évoluer au niveau que l'on attend d'Anderlecht. Ce qui commence à frustrer Vincent Kompany, qui ne s'en est pas caché. "Ce n’était pas assez bon. C’est aussi simple que cela", a-t-il reconnu.

Mais il a surtout pris la parole dans le vestiaire. Et visiblement sans langue de bois. "J’ai été très, très dur avec mes joueurs, en les ciblant de manière individuelle. Mais je leur ai aussi dit que je les soutiendrais publiquement", a annoncé Vincent Kompany, visiblement énervé. "Malgré les résultats, dans n’importe quel match, j’ai toujours vu une équipe qui en voulait et qui s’est battue. Aujourd’hui, je n’ai pas vu la même ferveur. On a donné l’avantage à l’adversaire, qui a été très réaliste, dans toutes ses actions", a-t-il détaillé.

C'est précisément ce manque de rébellion et de volonté qui a énervé Vince The Prince. Reste à savoir si cette explication servira de leçon dans les prochaines semaines.

