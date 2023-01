"La confiance est rompue": les fans d'Anderlecht réclament la démission du président dans une lettre incendiaire (photo)

Dans une lettre ouverte publiée mercredi, plusieurs associations de supporters d'Anderlecht ont demandé la démission du président Wouter Vandenhaute. "Les choses sont simples : si vous êtes supporter de notre club, démissionnez de votre poste de président", peut-on lire dans la lettre ouverte.

Le club traverse une période difficile tant sur le terrain, où il est 11e du championnat, qu'en coulisses, où la direction a décidé de serrer la ceinture à tous les niveaux. Ces derniers jours, il est apparu que le capitaine Hendrik Van Crombrugge était poussé vers la sortie afin d'épargner sur son contrat et que Lior Refaelov et Adrien Trebel pourraient quitter le club en fin de saison pour les mêmes raisons. Les mesures d'économie concerneraient aussi, notamment, le jacuzzi et les primes de Conference League.

A cela s'est ajoutée l'intention de se séparer de Jean Kindermans, le directeur du centre de formation. "La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le point de non-retour", selon les groupes Fanboard, le BCS et les groupes d'animation. "La confiance est totalement rompue" à l'égard de Vanhaute, président depuis mai 2020, écrivent les supporters. "Une succession de décisions incomprises au mieux - destructrices au pire - couplée à un manque criant de légitimité et de charisme nous poussent aujourd'hui à devoir agir pour la survie de notre club. Car oui, c'est bien de cela qu'on parle."

"Les datas font loi chez vous", ajoutent les supporters. "Les chiffres ne mentent pas : votre bilan est insuffisant et rien ne nous laisse entrevoir des jours meilleurs alors que nous sommes plus proches de la relégation que des playoffs 2." "Aux autres membres de la direction, prenez cela comme le dernier avertissement", préviennent-ils en conclusion. "Personne n'est à l'abri et nous ne vous laisserons pas continuer à détruire notre club. Personne n'est plus grand que l'institution".