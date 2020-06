"Les supporters seront amoureux de lui": cet ancien international français dresse un portrait élogieux du nouveau coach du Standard (vidéo)

Le Standard a confirmé ce mercredi le recrutement de Philippe Montanier. Le tacticien français va prendre la place de Michel Preud'Homme, qui se concentrera sur sa tâche de vice-président.

Philippe Montanier est donc le nouvel entraîneur du Standard. Le Français a signé son contrat et prend la place de Michel Preud'Homme, qui restera le vice-président du club. Montanier n'est pas un inconnu dans le monde du football, loin de là. Il s'est révélé au grand public lors de son passage à la Real Sociedad, entre 2011 et 2013. Il avait notamment fait exploser la carrière d'Antoine Griezmann et remporté le titre de meilleur entraîneur de Liga en 2013.

Steve Savidan, ancien international français, le connaît très bien. L'ancien attaquant a accepté de dresser le portrait du nouveau visage du Standard au micro d'Emiliano Bonfigli. Selon lui, l'une des caractéristiques du coach réside dans son adaptation permanente. "Quand il a commencé en France, il était sur une dominance défensive, parce qu'il n'était pas dans des clubs qui dominaient le championnat", a expliqué Savidan. "Il est arrivé à la Sociedad où il a découvert un autre football, plus joueur et porté vers l'avant. Et ça l'a amené à très bien finir le championnat, il a quand même été élu meilleur entraîneur de Liga, devant de très grandes écuries, ce n'est pas anodin", détaille-t-il.

Il a ensuite profité de toute cette expérience lors de son arrivée à Rennes. "Il a ramené ce qu'il connaissait de la France, il a appris la culture du jeu vers l'avant à l'espagnole avec l'envie de marquer des buts. Quand il est revenu en France, on a tout de suite perçu le changement et sa capacité à allier les deux, en s'adaptant à ses adversaires, en gardant ses fondamentaux", affirme Savidan.

Autre force, critère fondamental au Standard, Philippe Montanier est quelqu'un qui croit beaucoup en ses jeunes. "Je crois que Philippe détecte assez rapidement quel est le potentiel futur d'un bon ou d'un grand joueur", analyse Steve Savidan. "Il va mettre tout en œuvre pour que ce talent soit exploité au maximum. On a pu le voir, il a eu de très bons résultats dans ses clubs. Il a confiance en ses joueurs, en ses jeunes, il leur donne du temps de jeu. Il est très exigeant mais très proches de ses joueurs. Ses joueurs savent ce qu'il veut et lui font confiance". Méthode appliquée notamment à Ousmane Dembélé, aujourd'hui au FC Barcelone.

L'arrivée de Montanier au Standard semble donc être un grand coup. Mais cela ne surprend pas Steve Savidan que son collègue opte pour la Pro League. "C'est un grand club, avec une ambition, avec une grande histoire. Je crois que le public va être amoureux de lui, parce qu'il dégage quelque chose. Il a une gueule, de footballeur et de manager, mais c'est aussi un bon communicant. Cela ne m'étonne pas qu'il soit allé en Belgique. Je trouve logique que ce pays attire de bons entraîneurs", prédit le Français.