"Mpocook": Paul-José Mpoku dévoile sa passion pour la cuisine (vidéo)

Le joueur du Standard Paul-José Mpoku s'est confié sur sa passion pour la cuisine au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Paul-José Mpoku est un adepte des réseaux sociaux. Le joueur du Standard utilise souvent Instagram où il compte pas moins de 74.000 abonnés. Ces derniers jours, il a dévoilé l'une de ses autres passions: la cuisine. Notre journaliste Emiliano Bonfigli lui a demandé quelle était sa recette préférée. "Chez nous, la plupart cuisine. Mon père, mon frère, on aime bien cuisiner et faire à manger. Quand j'ai posté ça sur les réseaux sociaux et que j'ai vu que les gens ont partagé, on s'est dit qu'on allait continuer. On parle toujours du foot mais ça montre une autre partie de ma vie. Ma recette préférée? Le poulet à la moambe avec du riz et des bananes plantain".