Après leur victoire à Courtrai, les joueurs d'Anderlecht reçoivent un étonnant conseil de Vinent Kompany (vidéo)

Le Sporting d'Anderlecht l'a emporté 1-3, hier soir, sur la pelouse de Courtrai. Les Bruxellois ont tenu le résultat après avoir mené 0-2, ce qui représenté un soulagement dans le vestiaire. Et Vincent Kompany ne s'en est pas caché.

Vincent Kompany était visiblement soulagé, hier. La victoire face à Courtrai va donner un bon bol d'air et de la confiance à ses joueurs, qui ont régulièrement semble en difficulté au moment de conclure lorsqu'ils menaient au score. Un succès qui l'a inspiré dans le vestiaire.

Dans une vidéo partagée par le club, on aperçoit l'entraîneur saluer et féliciter ses joueurs. "Nous avons mené 0-2, et vous savez que 0-2 pour nous... il valait mieux ne pas y penser. Et nous avons fait ce que nous devions faire", a déclaré Kompany devant son vestiaire, avant de leur prodiguer un étonnant conseil. "Vous avez un beau weekend, maintenant. Profitez de votre famille et ne pensez plus du tout au football", a-t-il martelé devant des joueurs visiblement convaincus par les propos du Bruxellois.

Reste à confirmer le weekend prochain pour créer une dynamique positive au Sporting.

COVID 19 Belgique : où en est l'épidémie ce samedi 24 octobre?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: LES NOUVELLES MESURES