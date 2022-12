"Qu'est-ce que ça fait du bien d'être ici": Felice Mazzu revit du côté de Charleroi (vidéo)

Felice Mazzu a été présenté officiellement vendredi pour son retour au Sporting de Charleroi. Lors de la conférence de presse, le technicien carolo n'a pas hésité à souligner sa satisfaction de revenir sur les terres ou tout a commencé pour lui en division 1.

"Ma première impression au moment de revenir a été de me dire 'qu'est-ce que ça fait du bien d'être ici', de retrouver finalement un passé qui a été assez jovial, positif, et qui m'a amené beaucoup de belles choses. Très honnêtement, je suis très content. Je retrouve l'ambiance très familiale d'un club de football de première division. Ça fait beaucoup de bien", annonce d'entrée avec le sourire le nouveau T1 du Sporting.

Cette équipe carolo, Felice Mazzu l'a connue pendant six saisons avant de la quitter en 2019. S'il a eu de bons moments à l'Union Saint-Gilloise, l'entraîneur de 56 ans a, aussi traversé des passages difficiles à Genk et plus récemment à Anderlecht. "Très honnêtement, si la direction de Charleroi ne m'avait pas téléphoné, je ne suis pas sûr que j'aurais relevé un défi aussi vite. J'ai accepté tout de suite, car je connais la maison, je savais que j'allais bien me sentir, parce que c'est Charleroi. Ça me donne aussi l'occasion d'être près de mon papa. Il y a donc beaucoup d'éléments qui ont fait que je n'ai pas dû réfléchir beaucoup et que j'ai dit ou tout de suite. Cependant, ce n'est certainement pas un échec de revenir ici. Quand vous sortez d'un échec à Anderlecht, retrouver du travail immédiatement dans un club comme Charleroi ça ne peut être que fructifiant."

Le technicien carolo semble en tout cas ravi d'avoir effectué ce retour vers ses premières amours. "Dans la vie, vous traversez beaucoup de périodes. Certaines où vous voulez connaître autre chose. Et lorsque vous découvrez autre chose, vous vous rendez compte que ce que vous avez lâché au niveau du bien-être, au niveau de votre projet de vie, de votre personnalité, vous manque. Et puis, finalement, vous revenez à vos premières amours et c'est là que vous vous sentez le mieux. Alors, que ce club soit plus grand qu'un autre ou qu'il soit plus petit qu'un autre, que les infrastructures soient moins bonnes qu'un autre club, pour moi, ça n'a aucune importance aujourd'hui. J'ai décidé d'avoir un projet de vie qui me permet d'être dans une atmosphère qui me convient, d'être proche de ma famille, et de sourire tous les matins quand je me lève", assure-t-il.